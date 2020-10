Ceferin punge: “Superlega? Invenzione italiana di chi non riesce a vincere”

“Dobbiamo essere ottimisti. Concluderemo i campionati e giocheremo l’Europeo, vedremo se con o senza spettatori”. Lo ha detto il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin che sul tormentone Superlega ha risposto infastidito: “E’ una invenzione italiana, non è una nostra proposta anche perché sarebbe uno dei progetti più noiosi al mondo. Ne parlano due o tre club che pensano di meritare di vincere di più degli altri, ma che in realtà vincono poco. Non è una discussione seria, ucciderebbe il calcio e sono fortemente contrario”. (Sport Mediaset)