Ceferin (Pres. Uefa): “Finiremo la stagione, il calcio è sicuro. Superlega? Danno per tutti”

Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ha concesso una lunga intervista a Marca sul calcio europeo. Questo un breve estratto:

Credo che concluderemo la stagione, ma dipende anche dai governi. Non è stato facile ripartire. Il calcio adesso è uno dei settori più sicuri, in nessun altro settore i lavoratori vengono testati con questa frequenza. Possibile Superlega? Per me la Superlega è fuori discussione. È il sogno di due o tre amministratori di calcio in Europa, quelli a cui non interessa la solidarietà. Non si preoccupano di nient’altro che di se stessi, danneggerebbero persino i loro club, ma probabilmente non lo sanno ancora.