Ceferin: “Niente Superlega per 10 anni. Mercato? Serve un calmiere”

Le parole del presidente dell'Uefa: "Tetto stipendi? Le leggi Ue non lo consentono"

Lunga intervista al Journal du Dimanche per il numero uno della UEFA Alexander Ceferin. Tra i tanti temi ha parlato anche della Superlega: "Non posso dire che cosa succederà tra venti, trenta o quarant’anni, ma di sicuro nei prossimi dieci anni non ci potrà essere alcuna Superlega, perché nessuno la vuole tranne chi pensa che il calcio sia solo questione di soldi".