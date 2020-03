Cecchi: “Sono convinto che Chiesa resterà. Pezzella via? Sarebbe un errore”

Stefano Cecchi, dagli studi del Pentasport, ha parlato delle prospettive tecniche della Fiorentina per il futuro: Non c’è dubbio che il campionato di Pezzella è inferiore alla sufficienza, ma in questa rosa non è certo lui il problema. Abbiamo il dovere di aspettarlo, per quanto ha dimostrato in tutti gli anni in viola. Io lo terrei. I dubbi da sciogliere sono altri e ci metto dentro anche Pulgar, che mi piace ma che va valutato a fondo. Chiesa? Sono convinto che rimarrà a Firenze. Fino a pochi mesi fa non l’avrei mai detto, ma il percorso delle ultime settimane ci dice che Federico è a pieno nel contesto della Fiorentina. E ci aggiungo un aspetto economico, questa stagione ha fatto calare il suo valore e anche a lui conviene aspettare per fare il grande salto.