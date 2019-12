Cecchi: “Fiorentina malata, Iachini l’antibiotico. Ecco perché Spalletti ha detto no”

Il giornalista de La Nazione Stefano Cecchi è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno

Tutti a Firenze vogliono bene a Iachini, ma è un allenatore che non accende l’entusiasmo. La squadra però è malata e Beppe è l’antibiotico che serve. La Fiorentina non lotterà comunque per la retrocessione, per valori è superiore alle squadre di bassa classifica. Il contratto di 18 mesi mi ha stupito, ma era inevitabile per dare le giuste motivazioni alla squadra, la sua conferma nel prossimo anno è molto difficile. Spalletti ha rifiutato per due motivi: sia perchè ha il contratto aperto con l’Inter sia perchè ha paura di essere bruciato dalla situazione che si vive a Firenze, la squadra non da garanzie ed è stata costruita con troppa confusione, in più ha perso le sue punte di diamante, Chiesa e Ribery. Chiesa? Federico deve divertirsi quando gioca, è al Franchi non è a Sollicciano, l’ambiente non ha comunque aiutato il ragazzo ad essere leggero. Dirigenza? Joe Barone ama il calcio ma non può fare il direttore generale, non conosce il calcio italiano. Ha suggerito Zaza a Pradè solo per averlo visto giocare bene in una partita…”