Cecchi: “Il calcio è una meravigliosa fuga della realtà. Ripartire solo insieme al paese”

Intervenuto a Radio Bruno Toscana, il giornalista de La Nazione, Stefano Cecchi, ha parlato della possibilità di tornare a giocare

Il calcio si auto alimenta, se ci fossero le giuste condizioni non sarebbe certo uno scandalo ripartire. In questo momento però le priorità sono tutt’altre. Il calcio è una meravigliosa fuga dalla realtà, è la ricerca della normalità della vita. In questo momento dove siamo incatenati a casa a sentire parlare solo di tristezza, non avrebbe senso giocare. Il calcio deve ripartire solo con il paese, adeso non verrebbe vissuto con la spensieratezza e la leggerezza che lo contraddistingue.