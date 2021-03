Cecchi: “Ho dei dubbi su DAZN. Vlahovic? Ha un futuro straordinario”

Il giornalista e tifoso viola Stefano Cecchi è stato ospite della trasmissione Microfono Aperto in onda su Radio Sportiva. Queste sono alcune delle sue dichiarazioni:

Assegnazione dei diritti tv? Il campionato con i diritti a DAZN non so se sarà più accessibile. Ci sono molti dubbi secondo me. Vlahovic? Può diventare un top player e lo dico da quando non segnava. Cresce di partita in partita e ha solo ventun’anni. Il cammino che ha davanti è straordinario. Sta tutto a lui adesso.