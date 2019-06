Federico Ceccherini è uno dei calciatori più social della Fiorentina. Nel pomeriggio di oggi, in ferie ad Ibiza, ha postato una foto su Instagram in cui è ritratto con un look non certo sobrissimo. Alcuni compagni di squadra, tra cui capitan German Pezzella, non hanno perso l’occasione, allora, di prendere in giro il difensore livornese. “Carnevale a Ibiza?”, scrive l’argentino tra i commenti. INTANTO LA SUA CAROLA FA IMPAZZIRE I FOLLOWER SOCIAL