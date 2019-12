Ceccarini: “Fiorentina, in arrivo almeno un elemento per reparto. I nomi più caldi”

A seguire vi proponiamo uno stralcio dell’editoriale di Niccolò Ceccarini pubblicato su tuttomercatoweb: “Inter, Milan, Napoli e Fiorentina, ecco le squadre che ci faranno parlare molto di mercato in questo mese di gennaio ormai alle porte. I viola hanno assoluta necessità di migliorare la squadra per uscire da una situazione di classifica che potrebbe diventare pericolosa. L’obiettivo è almeno un elemento per reparto. I viola sono a caccia di una punta centrale. Zaza è un nome da tenere presente ma il Torino lo valuta almeno 15 milioni di euro. Oltre a lui c’è Cutrone, che il Wolverhampton potrebbe anche cedere in prestito. Da non trascurare anche Petagna. L’altra grande priorità è il centrocampo dove il giocatore ideale sarebbe Praet del Leicester. Per la difesa attenzione invece a Bonifazi”. LA SCHEDA DETTAGLIATA DI PATRICK CUTRONE