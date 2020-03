E’ finita tra Boban e il Milan. Come viene riportato da La Gazzetta dello Sport, ieri il croato ha ricevuto la lettera di licenziamento dal club rossonero per giusta causa dopo le dichiarazioni rilasciate una settimana fa alla rosea. Sotto accusa il contenuto e il fatto che l’intervista non era stata autorizzata. Elliott l’ha ritenuta troppo dura per poterci passare sopra, e dunque si è intrapresa la strada del licenziamento. Lo si legge su pianetamilan.it.