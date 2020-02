C’è chi dice no. Sind. Borgo San Lorenzo: “Nuovo stadio a Firenze, sto con Nardella”

Tra le varie proposte che potrebbero essere presentate nelle prossime settimane per la costruzione del nuovo stadio della Fiorentina, non ci sarà quella di Borgo San Lorenzo. Ad affermalo – leggiamo su ilfilo.net – è il primo cittadino del comune mugellano Paolo Omoboni: “Ho letto le dichiarazioni del Presidente della Fiorentina Commisso sulla possibilità di fare lo stadio della Fiorentina fuori dal comune di Firenze e la richiesta ai Sindaci dell’area metropolitana a farsi avanti. Premesso che il nostro comune aveva individuato in passato un’area per il nuovo centro sportivo viola, per il quale è stata poi decisa una collocazione più funzionale, ovvero nel comune di Bagno a Ripoli, penso che lo stadio di una squadra debba essere nella città dove è nata e che la rappresenta”.

Poi l’invito ad una maggiore solidarietà nei confronti di Nardella: “Capisco che uno stadio nel proprio comune sia un’occasione ghiotta, ma un collega, in una situazione non semplice, a mio avviso deve in qualche modo essere supportato, senza mettere in competizione i territori”.