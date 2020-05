Cavalli, Nardella duro: “Licenziamento mascherato. Decisione vergognosa della proprietà”

Intervenuto a Radio Bruno Toscana, il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ci è andato giù duro sulla vicenda Roberto Cavalli. L’azienda con sede all’Osmannoro a Sesto Fiorentino chiuderà e da settembre 170 lavoratori saranno trasferiti a Milano:

E’ una ferita nella ferita. La notizia del trasferimento è arrivata a metà emergenza Coronavirus. Trovo meschina e vergognosa la decisione presa dalla proprietà, significa togliere le radici dell’azienda. Quasi duecento lavoratori saranno costretto ad andare a Milano, di fatto è un licenziamento mascherato, questa è una cosa vergognosa. Vuol dire non avere il minimo rispetto del lavoro, delle persone e della città. E dico un’altra cosa: perché nessuno indaga sul fondo di Dubai a capo della Roberto Cavalli? Che Paesi e soldi ci sono dietro? La sua origine non è chiara. Sarebbe interessante avere qualche risposta. In futuro utilizzeremo qualunque strumento lecito per far vedere quanto vergognosa sia stata questa operazione. Mi batterò fino in fondo.