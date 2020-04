Castellacci: “Ripresa allenamenti? Troppa prudenza, i calciatori possono risentirne”

Enrico Castellacci (presidente dell’Associazione Medici del calcio italiano), ha parlato nel pomeriggio ai microfoni di Radio Bruno Toscana. Queste le sue dichiarazioni:

Da un punto di vista generale non comprendo come un calciatore professionista possa stare 4-5 mesi fermo. L’eventuale ripresa del campionato è un tema diverso, deve decidere il Governo. In questo momento c’è pessimismo. Un nuovo focolaio potrebbe rimettere in ginocchio il nostro Paese più di quanto lo sia ora. I giocatori comunque, in ogni caso, devono per forza tornare ad allenarsi altrimenti ne risentiranno a livello fisico e psicologico. La prudenza del Governo è stata eccessiva in merito. Non capisco come non ci si possa allenare separatamente o in orari diversi all’interno dei centri sportivi.