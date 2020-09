Caso Suarez, l’ex Inter e Fiorentina Berti: “Dietro c’è la Juve, ne sono sicuro”

Secondo Nicola Berti non ci sono dubbi: ad architettare l’esame concordato di Luis Suarez per ottenere all’Università di Perugia la cittadinanza italiana sarebbe stata la Juventus. Queste le sue parole al portale MowMag.com:

Secondo me c’è dietro la Juve sicuro al caso Suarez. È il loro stile, il classico stile Juve. Lo sapete che sono anti-juventino da quando sono nato. È chiaro che qualcosina ci sia sotto, non è che Suarez viene a Perugia casualmente. Ai miei tempi queste cose non succedevano, non c’erano questi problemi di cittadinanza