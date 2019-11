Caso Ronaldo, nessuna multa per CR7 dalla Juve. Ma al rientro dalle Nazionali…

Ha fatto decisamente parlare di sé Cristiano Ronaldo nelle ore successive a Juventus-Milan: a tenere banco la reazione a dir poco stizzita del portoghese dopo la sostituzione al minuto 55 della gara. Nella giornata di oggi sono arrivate novità, con CR7 che è partito per il raduno con la Nazionale lusitana: secondo quanto riferisce Sky Sport non arriveranno multe dal club bianconero, ma l’interessato dovrà ricucire lo strappo attraverso un confronto con i compagni al rientro dagli impegni con Lituania e Lussemburgo. Insomma, per ora Ronaldo è salvo, ma al rientro dovrà vedersela con gli altri.