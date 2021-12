Caso Ferrero, l’ex N. 1 della Samp in silenzio durante l’interrogatorio

L'imprenditore ha optato per il silenzio davanti al gip

È durato pochissimi minuti l'interrogatorio di garanzia di Massimo Ferrero avvenuto in videoconferenza dal carcere di San Vittore. L'ormai ex presidente della Samp si è avvalso della facoltà di non rispondere e non ha replicato alle domande del gip di Paola (Cosenza). Il motivo sta nel fatto, come annunciato dai suoi legali, che i tempi non avessero permesso di consultare i fascicoli in maniera adeguata. A renderlo noto è Il Secolo XIX nella sua edizione online.