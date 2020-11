Caso Diawara, la Roma perde il ricorso: contro il Verona resta la sconfitta a tavolino

Non cambia la sentenza sul caso Diawara. La Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha confermato la decisione del giudice sportivo di assegnare lo 0-3 a tavolino ai danni della Roma, annullando così lo 0-0 con il Verona maturato sul campo. Il club giallorosso aveva deciso di ricorrere dopo la decisione iniziale, giustificando il mancato inserimento in lista di Diawara con una dimenticanza in buona fede, visto che fino alla scorsa stagione il centrocampista guineano poteva giocare senza far parte della lista degli Over.

