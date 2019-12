Caso Biraghi, il giocatore e l’Inter rispondono alle polemiche social

Cristiano Biraghi ed i suoi discussi parastinchi (secondo alcuni inneggianti a temi fascisti) sono diventati il caso mediatico del giorno nel panorama sportivo italiano. Come riportato da La Repubblica – Milano nella sua edizione online, la società nerazzurra e l’ex terzino viola hanno rapidamente preso le distanze da tali accuse. Entrando nel dettaglio, l’elmo spartano raffigurato in primo piano sarebbe un richiamo diretto a 300, un noto film molto caro all’esterno mancino. Mentre la frase “Vae Victis” è riconducibile a Brenno, condottiero dei galli senoni nel 390 avanti Cristo, un’incitazione che lo stesso difensore si dà per caricarsi.