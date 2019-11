Sind. Bagno a Ripoli: “Centro Sportivo viola, era destino. Commisso vuole una grande Fiorentina”

Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana in merito alla prossima presentazione del nuovo centro sportivo gigliato:

Ospitare la casa viola è una grande opportunità per il comune di Bagno a Ripoli, la Fiorentina crescerà molto nelle sue infrastrutture. Sarà la base di partenza per la costruzione di un club di successo. La competitività della squadra passa anche dalla solidità delle sue infrastrutture, soprattutto nell’era del Fair Play finanziario. Parlo spesso con la dirigenza, c’è la volontà di costruire una grande Fiorentina. La zona collinare del nostro comune era entrata nelle mire di Cecchi Gori e successivamente dei Della Valle, ma forse c’era già l’idea di chiudere l’esperienza fiorentina e non se ne fece nulla. Giovedì presenteremo il progetto insieme a Commisso e l’architetto Casamonti, ci saranno sorprese, la ricerca del bello è una parola chiave. Oggi ero presente ai campini, ho visto la squadra concentrata e determinata, ci vuole lavoro e serietà per raddrizzare le cose. La rosa presenta dei limiti importanti, la panchina non offre ricambi all’altezza.