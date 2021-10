Caschi e mazze, due in ospedale. Aggressione shock a Fiesole dopo gara Juniores

Dopo la gara Juniores tra Fiesolecalcio e Rondinella gli spalti sono stati aggrediti da una quarantina di giovani all'uscita dal campo

Animi accesi, in campo e sugli spagli, e poi la situazione è improvvisamente precipitata con due ragazzi finiti addirittura in ospedale. E' stato questo l'epilogo di Fiesolecalcio-Rondinella (campionato Juniores Provinciali) andata in scena ieri al "Poggioloni" delle Caldine e vinta con un rigore a tempo scaduto dagli ospiti. Dopo il triplice fischio - riporta La Nazione - fuori dall'impianto il post partita ha preso una deriva impensabile per un pomeriggio di calcio giovanile, con i giocatori della Rondinella attesi all'uscita da una quarantina di "tifosi" locali con caschi in mano e bastoni per colpire e far male.