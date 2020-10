Il Presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana (Fmsi) Maurizio Casasco è stato ospite della trasmissione Dribbling in onda su Rai 2, dove ha detto la sua sulla gestione dell’emergenza pandemica da parte del mondo del calcio. “Il campionato può essere salvato se interveniamo in tempo”, ha esordito. “Un’attenzione particolare deve essere data ai protocolli e alla frequenza dei tamponi, ma anche al comportamento degli atleti durante la settimana”. E ancora: “Ci vuole una bolla vera, quella del protocollo di adesso è una balla. Avevamo lanciato l’allarme 20 giorni fa che i protocolli dovevano essere cambiati, che non erano adeguati”.