Carnasciali dubbioso: “Calciatori, allo stadio con le mascherine ma poi si ammucchieranno in area”

L’ex difensore viola Daniele Carnasciali ha parlato della ripresa del campionato a Radio Incontro Olympia:

Ai miei tempi qualche partita a porte chiuse l’ho fatta. Di certo non è piacevole, ma ora in qualsiasi posto ci sono delle misure da rispettare. Tutti devono fare sacrifici, anche i calciatori. Fa sorridere pensare che i calciatori e lo staff arrivano allo stadio con le mascherine, evitano di fare la foto di rito per non abbracciarsi e poi si ammucchiano in area e si contrastano ad ogni calcio d’angolo? Comunque sia ci aspetta un’estate di tanto calcio con una partita ogni sera.