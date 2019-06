Caputi promuove De Rossi: “Squadra ambiziosa e Firenze vicina a Roma”

Il direttore de Il Messaggero, Massimo Caputi, ha parlato del possibile futuro di Daniele De Rossi ai microfoni di Lady Radio: “L’ex Roma: “Vuole andare in una squadra dove avrà un ruolo importante non solo in campo, ma anche fuori. Fiorentina e Bologna sono squadre che fanno al caso suo anche perché sono luoghi facilmente raggiungibili da Roma. Inoltre so che in queste due città ha anche molte amicizie. Non può in ogni caso giocare un campionato intero e quindi andrà gestito nel migliore dei modi. I viola sono una squadra ambiziosa, ma l’anno prossimo non avrà le coppe e questo potrebbe facilitarlo. Infine uno con il suo carisma e la sua leadership fa sempre comodo in uno spogliatoio”.