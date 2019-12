Capodanno: i concerti da non perdere a Firenze e Scandicci

Se non avete ancora deciso come passare la notte di San Silvestro a Firenze vi riportiamo quanto ha scritto nei giorni scorsi il sito ilreporter.it Per il Capodanno 2020 nessun maxi concerto al piazzale Michelangelo, in compenso musica, eventi, esibizioni invaderanno molte piazze del centro storico, ma anche i musei per un inedito veglione di fine anno immersi nell’arte.

Piazza della Signoria: Capodanno con circo e danza area

Nella piazza principale di Firenze: l’attesa della mezzanotte di Capodanno non è più scandita dal concerto di musica classica diretto dal maestro Giuseppe Lanzetta (che trasloca invece in Santa Maria Novella). Il 31 dicembre dalle ore 22.00 alle 01.00 piazza della Signoria si trasforma in un grande palcoscenico per lo show gratuito di acrobatica e danza aerea Vertigini Circensi, a cura del Cirk Fantastik e Cirko Vertigo, da gustarsi con il naso all’insù, mentre la facciata di Palazzo Vecchio è interessata da un video mapping ispirato alla luna.

Gospel in piazza Duomo

Sempre dalle 22.00 alle 1.00 del primo gennaio, in piazza Duomo, sul sagrato di Santa Maria del Fiore, va in scena il concerto gospel “He made the moon and stars”, a cura dell’Associazione Culturale Musart: 2 gruppi musicali e 2 reading lunari a cura di Fabrizio Checcacci, senza dimenticare il countdown per la mezzanotte con la speaker radiofonica Eva Edili.

In piazza San Lorenzo: soul, jazz, r&b

In piazza San Lorenzo, davanti alla basilica concerti gratuiti dalle sonorità soul, jazz, r&b. Dalle 22.00 alle 1.00 sul sagrato della basilica si alternano ospiti nazionali e internazionali tra cui il vocalist Eric B. Turner e il sassofonista e vocalist James Senese.

Concerto classico in piazza Santa Maria Novella

Sul sagrato della chiesa di Santa Maria Novella, dalle 22.30 alle 01.00, il concerto di musica classica a cura di Associazione Artes sotto la direzione artistica del maestro Giuseppe Lanzetta: il programma prevede un repertorio dei più celebri walzer e polke della tradizione viennese e un omaggio a Gioacchino Rossini ed Ennio Morricone.

Il chiostro grande di Santa Maria Novella ospita invece la festa del Capodanno fiorentino dedicata ai bambini, baby fin dall’orario: dalle 17.00 alle 22.00 del 31 dicembre letture, laboratori e spettacoli dedicati a famiglie. Tutto a ingresso gratuito (accesso da piazza Stazione 6).

Intrattenimento in piazza Santissima Annunziata

L’attesa del Capodanno 2020 in piazza Santissima Annunziata, altra perla nel cuore di Firenze, è dedicata a tutti: dai giovani alle famiglie con bambini fino ai nonni. Sul palco dalle 22.00 alle 1.00 un team di artisti, tra risate e intrattenimento, con Cristiano Militello, Lorenzo Baglioni, le parodie musicali de iMasa e il gran finale con la musica dance, suonata dal vivo, dagli Eurotunz. L’iniziativa è a cura dell’Associazione Culturale Magnoprog.

Musica Live all’ex carcere delle Murate

Oltre alle visite guidate in notturna al complesso e all’ex carcere duro, la piazza dentro le Murate viene animata il 31 dicembre dal live di Baba Sissoko, uno dei maggiori esponenti di musica jazz ed etnica, e a seguire il dj set a cura del Caffè Letterario.

Il Circo Nero nei giardini della Fortezza da Basso di Firenze

Tra le piazze fiorentine interessate dagli eventi di San Silvestro, la novità è rappresentata dai giardini della Fortezza da Basso, dove è ospitato il Florence Ice Village con la pista artificiale di pattinaggio sul ghiaccio più lunga d’Europa: dalle 19.00 alle 02.00 musica, animazione e street food, mentre alle 23.30 la piazza balla con il dj set firmato dal Circo Nero e accompagnato da performance artistiche, teatro, danza e arti circensi.

Concerti in Oltrarno con Mr Rain e marching band

Dall’altra parte dell’Arno, la festa è all’insegna della musica. In piazza del Carmine, dalle ore 18.00 alle una di notte, il “Capodanno 2020 sulla Luna” a cura di Radio Bruno che porta in questo luogo di Firenze il rapper Mr. Rain, la star di X-Factor Martina Attili, il cantautore fiorentino D’Iuorno, oltre al set di DJ-V e il contest di karaoke. La conduzione è affidata a Bruno Enzo Ferrari.

L’Oltrarno, dalle 18.00 alle 01.00, viene animato da 2 marching band in stile New Orleans, la Zastava Orchestra e i Pulsar. Per il veglione di Capodanno 2020 in piazza Poggi, sotto Torre San Niccolò, dalle 22.00 alle 02.00, è protagonista la musica dance con Matthew Herbert, Interstellar Funk e Dukwa, accompagnati da installazioni di arti digitali e light design. L’evento è a cura dell’Associazione Culturale Feeling.

Bandabardò in concerto a Scandicci

Da qualche anno Scandicci e Firenze sono uniti nei festeggiamenti di Capodanno, grazie alla linea 1 che porta i passeggeri direttamente in piazza della Resistenza, location del party scandiccese di San Silvestro. La serata, presentata da Benedetto Ferrara, si apre alle 22.00 con il gruppo vincitore del contest “Young rock Scandicci”, Kids, per poi proseguire fino alle una di notte insieme alla Bandabardò che qui conclude il suo tour.