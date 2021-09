Capienza degli stadi: si passa al 75%, c’è l’ok del Comitato tecnico scientifico

Ecco le novità arrivate in serata

Il Comitato tecnico scientifico ritiene si possa "procedere con graduali riaperture degli accessi di persone munite di green pass per cinema, teatri, sale da concerto". Previsto, in particolare, "un aumento della capienza massima delle strutture al 100% all'aperto e all'80% al chiuso in zona bianca. Tale indicazione potrà essere rivista nell'arco del prossimo mese". Così il Cts nel parere richiesto dal Governo. Le raccomandazioni: siano rispettate le indicazioni all'uso delle mascherine durante tutte le fasi degli eventi, sia posta massima attenzione alla qualità degli impianti di aereazione, ci sia la vigilanza sul rispetto delle indicazioni. Il Cts ritiene poi che "si possa procedere con graduali riaperture degli accessi di persone munite di green pass agli eventi sportivi: l'aumento della capienza massima delle strutture all'aperto è al 75% e per quelle al chiuso al 50% in zona bianca". Lo riporta l'Ansa.