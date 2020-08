Capello: “Thiago Silva? Due anni in A se li fa con la sigaretta in bocca. La Fiorentina…”

“Se fossi il dirigente di una squadra di Serie A e avessi bisogno di un difensore, prenderei Thiago Silva. Per due anni ancora se lo fa con la sigaretta in bocca. La Fiorentina? È un bel pensiero”. Lo ha detto Fabio Capello, ex allenatore tra le altre di Juventus, Milan e Roma, ieri sera a Sky Sport a margine della vittoria del PSG sull’Atalanta in Champions League. Gara in cui il difensore brasiliano, prossimo alla svincolo dai parigini, è stato tra i migliori in campo.

