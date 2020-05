Caos ripartenza, Renzi: “Dal calcio dipendono molti posti di lavoro. Deve riprendere”

Matteo Renzi, leader di Italia Viva e tifoso della Fiorentina, ha parlato ieri con il presidente della FIGC Gabriele Gravina e poi, attraverso la sua enews, ha portato avanti la sua battaglia perché il pallone riprenda a rotolare in partite ufficiali:

Per tutti quelli che dicono che il calcio non è una priorità, ricordo che questo sport finanzia larga parte dello sport italiano. E in molti altri Paesi hanno già ripreso. E se un giocatore ha il Coronavirus lascia il ritiro e va in quarantena, ma la squadra gioca e il contagiato risulta tra gli infortunati. Bloccare tutta la squadra in caso di positività di un singolo è assurdo. Noi combatteremo perché il calcio riparta. Basta snobismi, dal pallone dipendono molti posti di lavoro, passioni e interessi. Faremo la nostra parte.