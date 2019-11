Caos Napoli, nuovi striscioni contro i giocatori. Mertens e Callejon via a gennaio?

E’ sempre più caos intorno al Napoli calcio dopo l’ormai noto “ammutinamento” dei giocatori, che si sono rifiutati di andare in ritiro come voleva De Laurentiis. Dopo la protesta di ieri dei tifosi prima dell’allenamento, oggi in città sono stati affissi numerosi striscioni con la stessa scritta firmata dalla Curva A: “Avete scelto una brutta strada… rispettate chi questa maglia la ama e paga!”. Intanto stasera la squadra tornerà in ritiro a Castel Volturno in vista della sfida con il Genoa di sabato alle 20.45 al San Paolo, dove si preannuncia una contestazione. E la vicenda potrebbe avere strascichi anche sul mercato: come scrive Il Mattino, infatti, si fa sempre più probabile l’addio di Dries Mertens e Josè Maria Callejon, entrambi in scadenza di contratto a giugno. Per loro potrebbero aprirsi le porte del campionato cinese già a gennaio.