Caos Milan: ora Boban rischia il licenziamento

Il futuro di Boban – scrive il sito del Corriere della Sera – si deciderà nelle prossime ore. Dopo le dichiarazioni durissime rilasciate la scorsa settimana alla Gazzetta in cui accusava l’ad Gazidis di essersi intromesso nella sfera di competenza dei manager dell’area tecnica contattando Rangnick e sottolineava di essere ancora all’oscuro dei programmi e del budget per la prossima stagione, oggi pomeriggio il manager croato avrà un incontro con l’amministratore delegato. Dopo le turbolenze del week end che Zvone ha trascorso a casa in Croazia oggi ci sarà l’incontro decisivo. Trapela la volontà di licenziare il dirigente arrivato in estate a Milano per affiancare Paolo Maldini. Resta da capire se la rottura dei rapporti avrà effetti immediati o, per non destabilizzare ulteriormente l’ambiente, o sarà effettiva dall’estate prossima, a campionato concluso. Si attendono sviluppi.