Caos Lazio: sfiorata la rissa nello spogliatoio biancoceleste dopo la sconfitta col Sassuolo

Come riporta Sport Mediaset, la Lazio è una polveriera. Le due sconfitte consecutive, patite contro Lecce e Sassuolo, pesano e non poco sul clima che si respira all’interno dell’ambiente biancoceleste. Al fischio finale del match disputato contro i neroverdi di De Zerbi, lo spogliatoio di Immobile e compagni è diventato una sorta di far west. Prima sono volate parole grosse tra Francesco Acerbi, uno dei leader della squadra, ed il direttore sanitario del club Ivo Pulcini, a causa dei troppi infortuni muscolari che hanno afflitto la Lazio in questa stagione, poi c’è stato uno scontro tra i senatori del gruppo ed altri elementi della rosa, accusati di scarso impegno. Intanto la Juve tra poco ha la chance di ammazzare il campionato, seppur difficile considerando l’avversario (Atalanta).

Poco dopo, con un comunicato, il club capitolino ha smentito con forza questa ricostruzione: “Notizia priva di qualsiasi fondamento“, riportano i social ufficiali laziali.