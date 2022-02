Guerra, Polonia dice no allo spareggio con la Russia: anche Piatek si schiera

Continuano i boicottaggi nel mondo dello sport ai danni della Russia

La Federazione polacca prende una netta posizione in risposta alla situazione che si sta vivendo in Ucraina. La guerra portata dalla Russia sul suolo dell'Ucraina, infatti, è destinata ad avere ripercussioni pesanti (come inevitabile che sia) anche nel mondo dello sport e in questo caso nel calcio. Il boicottaggio della Russia si sta allargando sempre di più, come dimostrano l'annullamento del GP di Formula 1 di Sochi, ma anche altri eventi che in queste ultime ore stanno saltando, come il match di basket tra Barcellona e CSKA Mosca: l'Eurolega ha annunciato che tutte le partite successive programmate su suolo russo si giocheranno in campo neutro.