Caos Covid: l’Asl di Parma stamani voleva bloccare la partenza dei ducali per Udine

Dopo il quinto caso in pochi giorni di positività al Coronavirus all’interno del gruppo squadra del Parma, l’Asl della città emiliana questa mattina voleva bloccare la trasferta che i gialloblù devono affrontare per giocare al Friuli contro l’Udinese (in programma domani alle 18). Il club ducale è riuscito a mediare con i responsabili sanitari accordandosi per un nuovo giro di tamponi da sostenere prima della partenza: scongiurato – per ora – il rinvio della gara a lunedì. Lo riporta sportmediaset.it.