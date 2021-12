Caos Coronavirus in Serie A, positivo un top del Napoli. Nell’Atalanta…

I comunicati delle due società

La quarta ondata della pandemia di Coronavirus colpisce il calcio italiano. Dopo i numerosi casi riscontrati negli ultimi giorni, tra questi anche le quattro positività in casa Fiorentina , in mattinata sono arrivati i comunicati di Napoli ed Atalanta.

La società partenopea con una nota ha fatto sapere che: "La SSC Napoli comunica che il giocatore Victor Osimhen è risultato positivo, asintomatico, al Covid-19 durante l'esecuzione del tampone prima del viaggio in Italia, dove domani era prevista una visita di controllo del Prof. Tartaro."

Mentre l'Atalanta, non ha comunicato i nominativi: "Atalanta B.C. comunica che due tesserati del gruppo squadra sono risultati positivi al Covid-19 - si legge nella nota -. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate"