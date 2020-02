Caos Coronavirus, arrivano i primi rinvii, Malagò: “Lo Sport deve fermarsi”

Giovanni Malagò è intervenuto con una netta presa di posizione sulla situazione di emergenza in Lombardia e Veneto: “Sono in contatto col ministro Spadafora, se ci sono competizioni dove ci sono dei casi acclarati, lo sport non potrà esserci – ha spiegato -. Precauzioni forti? Sto sentendo e vedendo che su questo argomento parlano un po’ tutti, meglio far parlare gli esperti e attenersi alle decisioni delle autorità.” Intando nelle leghe minori arrivano nuovi rinvii, infatti dopo Piacenza-Sambenedettese (Serie C), anche Mantova-Fanfulla (Serie D) è stata rinviata per scongiurare ogni possibilità di limitare l’avanzata dell’epidemia, le motivazioni del rinvio sono state infatti: “a causa della criticità determinata dal Coronavirus, che ha coinvolto le zone del lodigiano”.