Caos Cagliari, Caceres finisce fuori rosa. E rischia un altro ex viola

Martin Caceres è uno dei primi a pagare il disastro del Cagliari, penultimo in classifica. Dalbert sarà il prossimo?

Diego Godin e Martin Caceres sono i primi due epurati del Cagliari. «Ci sono persone che non sono degne di indossare la maglia del Cagliari», lo sfogo del ds Capozucca nel post 0-4 con l'Udinese. L'ex difensore della Fiorentina e il suo connazionale uruguaiano sono stati esclusi dai convocati per la gara di domani contro la Juventus allo Stadium. E secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, per Caceres si prospetta una seconda parte di stagione da fuori rosa, se non troverà destinazione a gennaio. Nel mirino del club ci sarebbe anche Dalbert che potrebbe essere il prossimo a finire in "punizione" insieme anche a Keita Balde.