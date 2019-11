Caos Balotelli, Cagni rincara la dose: “A Manchester non sapeva nemmeno contro chi giocava”

Ha fatto discutere l’ennesima balotellata. Ieri il giocatore è stato invitato da Fabio Grosso a lasciare il campo per lo scarso impegno mostrato durante l’allenamento, ma non è certo l’unico episodio controverso della carriera di Mario Balotelli. A raccontare uno dei tanti episodi che lo ha visto protagonista è Gigi Cagni, che racconta il fattaccio a Radio Bruno: “Sei o sette anni fa sono andato a Manchester a trovare Roberto Mancini quando allenava il City. Con Mario facemmo un pezzo di strada in macchina insieme e prima di entrare nello spogliatoio gli chiesi contro chi avrebbero giocato il sabato successivo. Lui a due giorni dal match rispose ‘non lo so’ e lì pensai che questo non sarebbe mai diventato un calciatore”.