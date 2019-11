Canovi: “Florenzi? Il procuratore ha buoni rapporti con la Fiorentina. Tonali…”

L’ex noto procuratore sportivo Dario Canovi, ha parlato ai microfoni di Lady Radio:

Commisso è un uomo che mi ricorda i presidenti di una volta, mi fa ben sperare nel rivedere un calcio più passionale e visto meno come industria. Sul mercato prenderei più un profilo come Tonali piuttosto che uno alla Ibrahimovic. I viola sono abituati ai giovani forti, ai tempi di Macia facevano molte di queste operazioni. Tonali comunque ha un prezzo destinato a salire ed andrà probabilmente in un club estero. Florenzi è un calciatore che ha un procuratore amico della Fiorentina, è un giocatore sul quale i viola possono contare, di rendimento, collaudato e affermato.