Canovi: “Piatek e Zaza le opzioni più fattibili per la Fiorentina”. E sul futuro di Pedro…

Dario Canovi, decano dei procuratori sportivi italiani, è intervenuto a Lady Radio. Questo il suo parere sul mercato della Fiorentina: “Credo che il Milan abbia la necessità di liberarsi di Piatek dopo il ritorno di Ibrahimovic. Il polacco e Zaza sono le opzioni più fattibili per la Fiorentina. Petagna? Improbabile, è indispensabile per la Spal. Pedro? In Italia mi sembra difficile collocarlo perché ha giocato davvero poco. L’ipotesi più praticabile credo sia mandarlo in prestito in Brasile o in Portogallo”. LA SCHEDA DETTAGLIATA DI PIATEK