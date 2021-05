Cannavaro: “Se arrivasse una chiamata dall’Italia, mi farei trovare pronto”

L'ex difensore pronto al ritorno in Italia e ad una prima avventura in panchina nella nostra Serie A

Fabio Cannavaro è pronto a lasciare la Cina ed a debuttare come allenatore in Europa, magari proprio in Serie A. Intervenuto in collegamento dal Paese asiatico, infatti, l'ex capitano della Nazionale azzurra campione del Mondo nel 2006 ha detto a 90' Minuto sulla Rai: "Come dare torto ad Andrea Pirlo. Chi avrebbe detto di no alla Juventus, anche se come prima esperienza? Per quanto mi riguarda, se arrivasse adesso una chiamata dall'Italia mi farei trovare pronto, non ci penserei un attimo. Intanto posso solo ringraziare Marcello Lippi per l'opportunità che mi ha dato qui in Cina". Ricordiamo che nei mesi scorsi si era parlato di un possibile ticket Cannavaro-Lippi anche per la Fiorentina del futuro.