Canino: “Cutrone sta recuperando da sei mesi di sonnolenza in Inghilterra”

Alessandro Canino, cantante e tifoso viola, è intervenuto a Radio Sportiva. Queste le sue parole: “Con i nuovi allenatori, è cambiato molto il modo di interpretare la partita sia nella Fiorentina che nel Milan. Purtroppo a noi manca un giocatore che era fondamentale per spaccare le partite come Ribery. La vittoria con la Samp è sicuramente una bella iniezione di fiducia, ci mancavano i gol di Chiesa e di Vlahovic. Adesso bisogna confermarsi per stare tranquilli e non soffrire nel finale di campionato. Speriamo che quella di stasera stasera sia una bella partita che giri a favore nostro.

Cutrone sta recuperando da sei mesi di sonnolenza in Inghilterra, ha bisogno di riprendersi fisicamente: sarà un attaccante fortissimo per il futuro ma spero che già stasera possa darci una gioia contro la sua ex squadra. Iachini? E’ un combattente, trasmette ai giocatori la voglia di non mollare fino al novantesimo e lo ha fatto anche con i giovani della Fiorentina, spero che i risultati lo aiutino anche ad essere confermato sulla panchina viola”.