Campionato, ecco l’ok del governo: solo i positivi andranno in quarantena

Come riporta gazzetta.it, è finalmente arrivato l’ok alla quarantena soft che permetterà di chiudere regolarmente i campionati di Serie A e B. E’ stato emesso poco fa l’atto amministrativo per il via libera, un atto che sana l’incompatibilità tra il protocollo Figc e il Decreto Legge del 16 maggio. In sostanza saranno isolati solo i soggetti positivi, con tamponi a tappeto per gli altri membri della squadra, compreso un test veloce a poche ore dalle partite. Esulta Gabriele Gravina: “Si tratta di un passo ulteriore che permetterà il completamento della stagione calcistica, ringrazio il Ministro Spadafora“.