Calvarese: “Ho un grandissimo ricordo di Barone e Commisso. Su Cuadrado…”

Il commento dell'ex arbitro

"Var e arbitro da campo? Il secondo vive la partita in prima persona con l'adrenalina e tutto ciò che abbiamo nel rettangolo verde. Il Var è completamente diverso. Io credo che guardare la partita dal Var fa perdere tutte le sensazioni. Ma non dimentichiamoci che al monitor c'è una persona e per questo è inevitabile che non ci sia l'oggettività su certi episodi: come i falli di mano. Cuadrado? Devo essere sincero. Ci sono dei giocatori che sono molto difficili da arbitrare per la loro velocità, Cuadrado è uno di questi. E tante volte per questo non riesci ad interpretare l'episodio sempre al meglio. Mi viene in mente Giovinco. Era talmente rapido che avevo tanta difficoltà a prendere decisione giusta. Fiorentina? Ho grande stima di Commisso e di Barone. Mi hanno dato a livello sia umano che professionale. Ho un grandissimo ricordo e stima reciproca. Stanno facendo un ottimo lavoro su una piazza importante e difficile come Firenze. Italiano l'ho arbitrato a Firenze nella sconfitta per 3-0 della Spezia. E' uno dei giovani più promettenti del panorama italiano. E' intelligente, riesce a fare gruppo. Anche a livello personale ha tanta fame di emergere. Vlahovic? E' un campione. Lui, come Zaniolo va tutelato. Vanno tutelati tutti quelli che partecipano allo spettacolo del calcio."