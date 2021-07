Calcio vs Covid. Gravina: “Green pass per tutti i tesserati”. E dal Governo…

Per il presidente Figc la certificazione deve essere obbligatoria anche per i calciatori e staff tecnici, mentre il sottosegretario Costa sottolinea il ruolo dei giocatori nella campagna vaccinale

Come riporta l'Ansa, "il Green pass deve considerare tutti: non solo i tifosi anche i calciatori. La nostra proposta è in linea con quanto prevede il Governo italiano. Il nostro protocollo ad esempio è più severo e la Federazione valuterà nell'agevolare la campagna vaccinale e in seguito se sarà il caso di adottare provvedimenti di obbligatorietà al vaccino per i tesserati. Dire che chi non ha il vaccino non potrà svolgere una determinata attività credo sia giusto da valutare": lo ha detto Gabriele Gravina al termine del Consiglio Federale odierno. A questo si è aggiunto il concetto espresso a Radio Kiss Kiss del sottosegretario alla Salute, Andrea Costa: "Accolgo positivamente la parole di Gravina, i campioni dello sport dovrebbero essere testimonial di questa campagna vaccinale. I calciatori possono aiutarci tantissimo nel comunicare un messaggio positivo. Sarebbe stato l'ideale se lo avessero fatto spontaneamente...".