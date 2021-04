Calcio malato? Juric: “Stampa e procuratori, ci vorrebbe più rispetto”

Ivan Juric, come al solito, non va molto per il sottile e, durante la conferenza stampa di presentazione della sfida tra Cagliari e Verona, parla anche del clima che c’è intorno alla propria squadra, spostandosi poi più sul generico:

Non mi interessano le interferenze del mondo esterno, giornali o altro. Io vado avanti per la mia strada e resto sempre concentrato. Non dormo la notte perché voglio lavorare in modo sempre migliore. In molti fanno danni, invece, parlando di certe cose riguardo ai calciatori, specie quelli più giovani. Anche i procuratori, sicuramente, dovrebbero essere più lucidi. Io dai miei giocatori pretendo la massima concentrazione: ci vuole rispetto per il nostro lavoro.