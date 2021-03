Calcio in lutto, incidente fatale per Daniel Guerini

Terribile notizia in arrivo da Roma per il mondo del calcio: in un incidente automobilistico in via Palmiro Togliatti, all’incrocio con viale dei Romanisti, ha perso la vita il classe 2002 Daniel Guerini, calciatore Primavera della Lazio, che aveva militato nella Fiorentina fino a gennaio 2020. Il giovane ha avuto la peggio nell’impatto tra una Mercedes Classe A guidata da un uomo di 68 anni e una Smart For Four sulla quale erano a bordo tre diciannovenni: per uno, il fantasista della Lazio, purtroppo l’impatto è stato fatale. Così racconta TuttoMercatoWeb

La redazione di Violanews.com esprime le più sentite condoglianze alla famiglia.