Calcio in lutto, è morto Tarcisio Burgnich, la Roccia della Nazionale italiana

Lutto nel mondo del calcio. Questa notte è morto in Versila Tarcisio Burgnich, ex allenatore ed ex calciatore italiano campione d'Europa nel 1968 e vicecampione del mondo nel 1970 con la nazionale italiana. Burgnich è considerato uno dei migliori difensori della storia del calcio italiano, è stato uno dei pilasti della Grande Inter di Angelo Moratti e Helenio Herrera, soprannominato "la Roccia" per la sua grande solidità difensiva. La redazione di Violanews saluta con tristezza un grande campione del passato, stringendosi attorno alla sua famiglia.