Calcagno (Aic): “Gare alle 21:45? Non è il massimo, ma se pensiamo che si doveva giocare alle 16:30…”

Non fa impazzire ad Umberto Calcagno, vice-presidente dell’Associazione italiana dei calciatori, il calendario della Serie A post-Covid. In particolare, gli orari stabiliti per giocare, come spiega a Radio Punto Nuovo:

Da una parte dobbiamo essere soddisfatti che sia stato eliminato lo slot delle 16:30 per giocare, aspetto da noi espressamente richiesto, considerando che siamo in estate; dall’altra però dobbiamo dire che l’orario delle 21:45 non è che ci faccia impazzire, anzi. Dobbiamo parlarne con la Lega per migliorare questa situazione, i giocatori finendo di giocare a mezzanotte, in pratica, poi fanno fatica a riposarsi.