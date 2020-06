Calcagno (AIC): “Aspettiamo ancora una modifica del protocollo sulla quarantena”

“Bisogna ancora mettere a punto il prolungamento dei contratti in scadenza al 30 giugno, così come aspettiamo anche una modifica del protocollo sulla quarantena”. Umberto Calcagno, vice presidente dell’AIC, è intervenuto a Radio Marte per fare il punto sui principali nodi riguardanti la ripresa del calcio: “L’ultimo Consiglio Federale non ha deliberato nulla di nuovo rispetto a quello precedente. È importante sottolineare l’importanza dell’indotto interno del calcio. Parlo ad esempio dei dilettanti che percepiscono stipendi normali e quindi a loro va offerta tutta la nostra tutela. Speriamo che la stagione termini normalmente”.