Calamai: “La Fiorentina sta cercando un grande attaccante. Piatek piace”

Intervenuto a Radio Bruno, Luca Calamai ha risposto anche ad alcune domande di mercato sulla Fiorentina:

So che la Fiorentina sta cercando un grande attaccante ma a quanto mi risulta non è Belotti il primo obiettivo. Tra i profili che piacciono c’è anche Piatek, su cui personalmente ho qualche dubbio. Ma il fatto che il campionato riparta lascia tutto in sospeso, perchè le ultime 12 giornate saranno un esame per Cutrone, per Vlahovic e per tutti gli altri. Soprattutto per Iachini.