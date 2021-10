Calamai: “La Fiorentina ha commesso due errori. A gennaio…”

Il giornalista Gazzetta: "Se Vlahovic si impunta, come farà la Fiorentina? Si poteva gestire diversamente"

"Provo ad allargare il ragionamento, è un calcio in cui queste guerre sono all'ordine del giorno. Anche gli emiri fanno fatica, guardate Mbappè col Psg. E' un trend mondiale che porta sempre più i giocatori a cercare la scadenza. Si può applaudire Commisso perchè ha scelto la linea dura, ma rischia di essere controproducente. Con il contratto fino al 2023 potevi gestirlo. La Fiorentina ha commesso due errori, non ha rinnovato quando avrebbe dovuto e non ha comprato un'alternativa di valore in estate. Lo scenario di rottura che si è creato fa pensare subito al mercato, ma se davvero Vlahovic avesse già un accordo con qualche club, secondo voi accetterà di essere ceduto a gennaio? E nel frattempo la Fiorentina dovrà spendere per un altro attaccante. Se poi metti Vlahovic in panchina, a giugno non pigli nemmeno 40 milioni".